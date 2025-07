Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Zeitraffer-Aufnahmen von aufziehenden Gewittern sind immer wieder faszinierend. Besonders dann, wenn die Regenfront über einen See hinwegzieht und dabei mit kräftigen Böen das Wasser aufwühlt. So geschehen letzten Sonntag am Vierwaldstättersee.

Von diesem beeindruckenden Naturschauspiel haben wir nicht nur eine, sondern gleich zwei Aufnahmen von gegenüberliegenden Uferseiten erhalten.

Speziell gefallen hat uns das Video aus Gersau/SZ von Denise Gerth, das näher am See aufgenommen wurde. Diese Aufnahme küren wir zum «Wettervideo der Woche». Herzliche Gratulation!

Das zweite Video von der gegenüberliegenden Seeseite sowie eine weitere Aufnahme eines Gewitteraufzugs finden Sie in unserer Videogalerie.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo