Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

In der letzten Augustwoche kämpften die Jahreszeiten gegeneinander. Während es zum Wochenstart mit Hochnebel fast schon herbstlich war, wechselte das Wetter Ende Woche wieder in den Sommermodus. Gratulation an Werner Krebs zum Wettervideo der Woche mit den tanzenden Quellwolken.

Vielen Dank für alle eingesendeten SRFMeteoVideos.

Weitere SRF Meteo Videos der letzten Woche

Schliessen 00:15 Video Über dem Hochnebelmeer, Riffenmatt/BE, 27. August, Lukas Wyss Aus Meteo Zusatzmaterial vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden. 00:32 Video Nebelschlange in Spoina/GR, 25. August, Peter Eicher Aus Meteo Zusatzmaterial vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 00:14 Video Schöner Wolkenhimmel über Schwyz/SZ, 31. August, Irene Eichhorn Aus Meteo Zusatzmaterial vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video einer Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

Die neue SRF Meteo App Box aufklappen Box zuklappen Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter. App Store

Google Play Übrigens: Auch die Widgets sind zurück. Jetzt installieren.

