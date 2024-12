Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Die Sonne hat es schwer an diesem Wochenende. Trotzdem hat sie bei Christian Rölli für ein kurzes Farb- und Wolkenspektakel gesorgt. Mit dem Video der UFO-förmigen Linsenwolken schnappt er sich das Wettervideo der Woche! Herzliche Gratulation. Eine ähnliche Szene hat am selben Morgen Dionys Moser festgehalten. Am letzten Sonntag sah das Wetter noch ganz anders aus. Sonne pur auf dem Jura, wie das Hochnebel-Video von Ramona Probst zeigt.

Vielen Dank für alle eingesandten SRF Meteo Videos.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo