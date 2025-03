Am Freitag und Samstag tobte in den Alpen ein Föhnsturm. Eine gute Gelegenheit, um am Alpenhauptkamm eine Föhnmauer zu beobachten. Die feuchte Luft aus Süden staute sich südlich von Grindelwald im Berner Oberland am Grossen Fiescherhorn. Im Lee des Gebirges löste sich die rotierende Wolke allmählich auf. Dieses Naturschauspiel in einem Zeitraffer festgehalten hat Auke Velema. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.

