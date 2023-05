Legende: Eine Dose Spam des Herstellers Hormel Foods Ursprünglich als «Hormel Spiced Ham» («Hormels gewürzter Schinken») angeboten, wurde das Dosenfleisch unter dem Namen Spam (ein Kunstwort aus «Spiced Ham») zum Welterfolg. Keystone

Der Begriff Spam geht auf einen Sketch der britischen Komikergruppe Monty Python zurück. In dem Sketch liest eine Kellnerin eine Speisekarte vor, die fast ausschliesslich aus dem Dosenfleisch Spam besteht. Dabei übertönt ein Chor von Wikingern alle Gespräche im Restaurant mit den laut gesungenen Worten «Spam, Spam, Spam, Spam... Lovely Spam! Wonderful Spam!»

In den 1980er-Jahren verwendeten Nutzerinnen und Nutzer erster Online-Foren das Wort «Spam» dann, um den Text anderer vom Bildschirm zu scrollen und diese so am Chatten zu hindern. Später wurde der Begriff verwendet, wenn jemand im Forum dieselbe Nachricht immer und immer wieder veröffentlichte.