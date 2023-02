US-Sängerin Beyoncé hat mit 32 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt.

Der 41-jährige Superstar gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit ihrer Platte «Renaissance».

Sie überholte in der Grammy-Geschichte damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen.

«Ich versuche, nicht zu emotional zu sein. Ich versuche, diese Nacht einfach anzunehmen», sagte Beyoncé sichtlich gerührt.

Harry Styles gewann bei der Verleihung den Grammy für das Album des Jahres und nahm damit die höchste Auszeichnung entgegen. Styles nahm insgesamt drei Preise mit nach Hause. «Ich bin so inspiriert von jedem Künstler in dieser Kategorie», sagte der Sänger mit Tränen in den Augen. «Ich habe in meinem Leben schon viele Male allen Künstlern in diesen Kategorien zugehört. Es ist so wichtig, sich daran zu erinnern, dass es so etwas wie den Besten nicht gibt.»

Die Stars des Abends

1 / 11 Legende: Beyoncé ist nun die Grammy-Queen. Mit 32 Auszeichnungen hat bisher niemand sonst so viele Grammys wie sie geerntet. Keystone/CHRIS PIZZELLO 2 / 11 Legende: Sam Smith und Kim Petras bekamen die Auszeichnung für das beste Pop-Duo, für den Clubhit «Unholy» Keystone/CHRIS PIZZELLO 3 / 11 Legende: Musiker Nile Rodger und Gesteelde-Diamant nahmen den Grammy für den besten R&B Song für Beyoncé entgegen. Sie wirkten beim Song «Cuff It» mit. Keystone/Chris Pizzello 4 / 11 Legende: Kendrick Lamar erhielt für den Song «The Heart Part 5.» die Auszeichnung des besten Rap Songs. Keystone/CHRIS PIZZELLO 5 / 11 Legende: Sängerin Lizzo liebt den pompösen Auftritt, diesmal ganz in Orange von Dolce & Gabbana. Keystone/ CAROLINE BREHMAN 6 / 11 Legende: Auch Sängerin Doja Cat legte sich ins Zeug. Sie zeigte sich in schwarzem Latex von Atelier Versace. Keystone/CAROLINE BREHMAN 7 / 11 Legende: Adele war in mehreren Kategorien nominiert. Keystone/AP Columbia 8 / 11 Legende: Viola Davis holte sich den Grammy für das beste Audiobook. Keystone/CHRIS PIZZELLO 9 / 11 Legende: Trevor Noah hostete die Grammys. Keystone/EVAN AGOSTINI 10 / 11 Legende: Samara Joy hat den Grammy für das beste Jazz Vocal Album erhalten. Keystone/CHRIS PIZZELLO 11 / 11 Legende: Ozzy Osbourne erhielt die Auszeichnungen für die beste Metal Performance und das beste Rock-Album. Er tauchte am Anlass nicht auf. Keystone/JAE C. HONG

Lizzo gewann den Preis für die beste Platte des Jahres für «About Damn Time» und hielt eine mitreissende Rede, die viele im Publikum, darunter Beyoncé, Taylor Swift und Adele, zu Standing Ovations animierte. «Ich und Adele hatten eine gute Zeit und haben unsere Freunde angefeuert. Das ist eine unglaubliche Nacht. Das ist so unerwartet», sagte Lizzo, die ihren Preis Prince widmete.

Die Jazzsängerin Samara Joy gewann den Preis für die beste neue Künstlerin und setzte sich damit gegen Bands wie Wet Led, Anitta und Maneskin durch. Die New Yorkerin war fast in Tränen aufgelöst, als sie den Preis entgegennahm.

Bonnie Raitt mit dem Song des Jahres

Die erfahrene Singer-Songwriterin Bonnie Raitt setzte sich gegen namhafte Konkurrentinnen wie Adele, Taylor Swift und Beyoncé durch und gewann den Preis für den Song des Jahres. «Ich bin so überrascht. Ich weiss nicht, was ich sagen soll», sagte eine sichtlich verblüffte Raitt und fügte hinzu, dass der Song «Just Like That» das Thema Organspende behandelt.

Sam Smith und Kim Petras gewannen den Preis für die beste Pop-Duo-Gruppen-Performance für ihren Song «Unholy». Moderiert wurde die Gala erneut von Comedian Trevor Noah. Insgesamt wurden dieses Jahr laut Veranstalter Grammys in 91 Kategorien vergeben.