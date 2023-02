Bei den wichtigen Grammy-Musikpreisen, die in der Nacht auf Montag in Los Angeles verliehen werden, steht Sängerin Beyoncé besonders im Rampenlicht. Mit neun Nominierungen hat sie am meisten Chancen, auf die goldenen Grammophone. Falls sie vier Auszeichnungen erhält, wäre sie der Musikstart mit den meisten Grammys bis anhin.

Bereits zwei Grammys gehen an Beyoncé, einerseits mit dem Song «Break my Soul.» in der Kategorie «best dance-electronic music recording», andererseits mit «Plastic Off the Sofa.» in der Kategorie «best traditional R&B performance».

Die Stars des Abends

1 / 5 Legende: Beyoncé könnte der Musikstar mit den meisten Grammys werden. Keystone/JOSE SENA GOULAO 2 / 5 Legende: Kendrick Lamar ist mit sieben Grammys nominiert. Keystone/SCOTT GARFITT 3 / 5 Legende: Adele könnte auch in mehreren Kategorien punkten. Keystone/AP Columbia 4 / 5 Legende: Viola Davis holt sich den Grammy für das beste Audiobook. Keystone/CHRIS PIZZELLO 5 / 5 Legende: Trevor Noah, hostet die Grammys. Keystone/EVAN AGOSTINI

Hinter Beyoncé geht Kendrick Lamar mit acht Nominierungen als aussichtsreichster Künstler ins Grammy-Rennen. Adele und Sängerin Brandi Carlile stehen jeweils sieben Mal auf der Liste. Dahinter folgen Stars wie Mary J. Blige, DJ Khaled, Future und Harry Styles – der auch performen wird.

Viola Davis wurde für das beste Storytelling ausgezeichnet. In dem Audiobook «Finding me», erzählt die Schauspielerin und Autorin ganz persönlich über ihr Leben. Mit dem Grammy hat sie nun die Preise Emmy, Grammy, Oscar und Tony einmal gewonnen. Was so viel bedeutet wie EGOT.

Kendrick Lamar erhielt für den Song «The Heart Part 5.» die Auszeichnung des besten Rap Songs.

Moderiert wird die Gala erneut von Comedian Trevor Noah. Insgesamt werden dieses Jahr laut Veranstalter Grammys in 91 Kategorien vergeben. In der Show am Abend performen unter anderem Bad Bunny, Mary J. Blige, Sam Smith und Lizzo.