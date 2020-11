Gemäss diesem Modell soll der Kanton Baselland ein Drittel der Mietzinsen von Geschäften und Restaurants übernehmen, wenn die Vermieter ihrerseits auf ein Drittel der Mieteinnahmen verzichten. Damit müssten die von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Mieterinnen und Mieter von Geschäftsräumlichkeiten nur noch für ein Drittel des Mietzinses aufkommen.

Gewährt werden sollen die Mietzinsbeiträge für die Monate April, Mai und Juni dieses Jahres. Profitieren sollen in erster Linie kleine und mittlere Unternehmen. Die Gesamtkosten für den Kanton werden auf zehn Millionen Franken veranschlagt. Das Dreidrittel-Modell lehnt sich an eine Lösung an, die der Kanton Basel-Stadt bereits eingeführt hat. Dort wurden über 1500 Beitragsgesuche eingereicht.