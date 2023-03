Die Fachhochschule Graubünden kann in Chur einen Neubau realisieren. Die Bündner Stimmbevölkerung stimmt dem nötigen Kredit von 151 Millionen Franken mit 83 Prozent zu. Insgesamt betragen die Kosten für den Neubau 178 Millionen Franken.

Fachhochschulzentrum Graubünden Kanton Graubünden: Realisierung Fachhochschulzentrum Graubünden JA 83.1% 30'469 Stimmen

NEIN 16.9% 6'204 Stimmen

Die Fachhochschule Graubünden ist heute an fünf Standorten in neun Gebäuden in der Kantonshauptstadt untergebracht. In den letzten Jahren mussten zusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden. Der Grund: die Anzahl der Studierenden hat sich innerhalb von knapp zehn Jahren verdoppelt. Die grösste Schule Graubündens zählt heute über 2400 Studierende und ist Arbeitgeberin von über 300 Festangestellten.

Mit dem heutigen Ja an der Abstimmungsurne kann nun am Hauptstandort an der Pulvermühlestrasse im Gebiet Chur West ein Neubau entstehen. Somit konzentrieren sich Studium und Forschung künftig an einem Standort.

Die Bauarbeiten beginnen im Herbst 2024. Ab dem Frühjahr 2028 soll der Schulbetrieb im neuen Campus starten.