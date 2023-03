Das Stimmvolk will nicht bereits 2040 klimaneutral werden. Es lehnt einen entsprechenden Artikel im Gesetz ab.

Klima-Initiative Kanton Obwalden: Volksbegehren «für einen wirksamen Klimaschutz» JA 26.6% 2'561 Stimmen

NEIN 73.4% 7'061 Stimmen

Die Obwaldner Stimmbevölkerung lehnt die Klimainitiative «für einen wirksamen Klimaschutz» mit einem Nein-Anteil von 73,38 Prozent deutlich ab. Die Initiative von linken und grünen Parteien und Gruppierungen in Obwalden verlangte einen Artikel in der Kantonsverfassung, der die Reduktion der Treibhausgase auf Netto-Null per 2040 festschreibt - zehn Jahre früher als das Stichdatum auf Bundesebene.

Den Obwaldnerinnen und Obwaldner geht dies offenbar zu weit. Sie lehnen die Initiative ab und folgt der Empfehlung der Regierung.

Obwalden hat bereits Klimakonzept

Die bereits im kantonalen Energie- und Klimakonzept 2035 formulierte Zielsetzung entspricht ungefähr derjenigen des Bundes und diverser anderer Kantone, nämlich einer Reduktion des CO₂-Ausstoss auf Netto-Null bis 2050.

Gegen die Initiative waren auch SVP, FDP und CVP-Die Mitte. Sie argumentieren unter anderem damit, dass der Kantonsrat erst kürzlich ein Energie- und Klimakonzept genehmigt hat. Darin enthalten sind 30 konkrete Massnahmen, vom Ausbau des Velonetzes bis zur Förderung von energieeffizienten Autos. Dies solle nun umgesetzt werden.

Nidwalden lehnt Klimainitiative ebenfalls ab

Auch der Kanton Nidwalden hat am Sonntag über die genau gleiche Initiative abgestimmt. Dort stand allerdings zusätzlich ein Gegenvorschlag zur Auswahl. Dieser wurde mit 61 Prozent angenommen. Nidwalden soll damit zwar C02-neutral werden – aber nicht bis 2040.