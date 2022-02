In Basel-Stadt steht am 13. Februar der Entscheid an, ob nichtmenschlichen Primaten verfassungsmässige Grundrechte gewährt werden sollen. Unter dem Strich geht es um eine rein ethische Frage, denn faktisch bliebe ein Ja zur Vorlage für den Kanton folgenlos, weil er selber keine Primaten hält.

Die Initiative war 2017 von der Vereinigung «Sentience Politics» eingereicht worden. Sie verlangt, dass nichtmenschlichen Primaten wie ihren menschlichen Verwandten in der Kantonsverfassung das Recht auf Leben und auf geistige und körperliche Unversehrtheit gewährt werden soll.

Während sich im Parlament noch eine deutliche Mehrheit bis weit ins linke Lager hinein für eine Nein-Parole aussprach, sieht es nun bei den Parteien anders aus: So befürworten die SP, die Grünen und die Linkspartei BastA! die Initiative deutlich. Auf der anderen Seite stehen die bürgerlichen Parteien, unterstützt von den Wirtschaftsverbänden, den Pharmakonzernen und vom Zoo Basel.

Basel-Stadt wird als erster Kanton in der Schweiz über verfassungsmässige Grundrechte für Affen abstimmen. Das Thema sorgte im Vorfeld auf unterschiedlichen Ebenen für höchst kontroverse Diskussionen.