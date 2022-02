Kredit für Big Air Festival Chur: Durchführung Big Air Festival Chur 2022 – 2026, Kredit von insgesamt Fr. 2'380'000.– JA 56.7% 6'380 Stimmen

NEIN 43.3% 4'864 Stimmen

Bezahlbare Kitas Chur: Initiative für bezahlbare Kitas JA 43.6% 4'531 Stimmen

NEIN 56.4% 5'854 Stimmen

Gegenvorschlag «Bezahlbare Kitas» Chur: Gegenvorschlag des Stadtrates JA 66.6% 6'871 Stimmen

NEIN 33.4% 3'443 Stimmen

Kredit Special Olympics World Winter Games Switzerland 2029 – «Host City Chur» Chur: Austragung Special Olympics World Winter Games Switzerland 2029 – «Host City Chur», Kredit von 4.25 Millionen Franken JA 62.8% 7'026 Stimmen

NEIN 37.2% 4'155 Stimmen

Die Stadt Chur hat sich zum Ziel gesetzt, internationale Grossanlässe an Land zu ziehen. Mit der Freestyle- und Musikveranstaltung «Big-Air» ist dies im letzten Herbst gelungen. Nun hat sich die Stimmbevölkerung hinter den Event gestellt.

Mit 56.7 Prozent wurde ein finanzieller Beitrag an den Grossanlass gutgeheissen. Damit erhält der «Big Air» für die kommenden fünf Ausgaben einen städtischen Beitrag von insgesamt knapp 2.4 Millionen Franken.

Legende: Die Freestyler sollen auch künftig durch die Churer Luft fliegen. Keystone

Im Parlament war die Unterstützung für den Anlass unbestritten. Vereinzelt wurde im Rat das Nachhaltigkeitskonzept des Events kritisiert. Grundsätzlich hatten Stadtregierung und Gemeinderat aber vor allem die grosse Bedeutung des internationalen Anlasses für die Stadt hervorgestrichen.

Rückhalt auch für Special Olympics

Auch ein weiterer Grossanlass soll von der Stadt unterstützt werden. Noch deutlicher, nämlich mit knapp 63 Prozent wurde ein Beitrag von 4.25 Millionen Franken an die «Special Olympics World Winter Games» angenommen.

Die Spiele für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung sollen 2029 in der Region Chur stattfinden. Die Bündner Hauptstadt ist als Host-City vorgesehen. 2500 Athletinnen und Athleten aus über 100 Nationen werden erwartet.

In Graubünden sei es nicht so einfach, Beiträge für Sportevents an der Urne durchzubringen, sagt ein erleichterter Churer Stadtpräsident Urs Marti. «Beide Male ist das nun geglückt, ich werte das als äusserst positiv», so Marti.

Churer Kitas werden günstiger

Nicht nur Sport stand am heutigen Abstimmungssonntag auf dem politischen Programm. Die Churerinnen und Churer hatten auch über eine Initiative der SP zu befinden. Sie hatte zum Ziel, die Kindertagesstätten in der Stadt deutlich zu verbilligen.

Legende: Familien zahlen künftig weniger für die Kita. Keystone

Die Initiative forderte, dass die Stadt ihre Kita-Beiträge verdoppelt. Mit 54 Prozent wurde das Ansinnen verworfen. Angenommen wurde hingegen der Gegenvorschlag des Stadtrats. Dieser sieht ebenfalls vor, dass die Beiträge erhöht werden, allerdings nur um die Hälfte.

Die Forderung der SP sei nicht mehrheitsfähig gewesen, sagt Giulia Casale Co-Präsidentin der SP Chur. Trotzdem habe die Initiative etwas ausgelöst, ist Casale überzeugt. «Durch den Gegenvorschlag des Stadtrats erhalten die Familien nun trotzdem eine finanzielle Entlastung.» Man werte das Ja zum Gegenvorschlag auch als Erfolg für die SP Chur.