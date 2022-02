Das Monopol für die Lieferung und Verteilung von Wärmeenergie sollen die Industriellen Betriebe Genf (SIG) erhalten.

Die SIG sind in der Hand des Kantons und unterhalten bereits die Abfallbeseitigung, Stromverteilung sowie die Erdgas- und Wärmeversorgung.

In der zweiten Vorlage geht es um strengere Regeln für die Bewerbung um eine Sozialwohnung. Geht es nach dem Parlament, sollen sich künftig nur noch Personen für eine Sozialwohnung bewerben dürfen, die zuvor vier Jahre ohne Unterbruch im Kanton Genf gewohnt haben. Bislang gelten zwei Jahre.