Nach jahrelangen hitzigen Diskussionen im Parlament stimmen Volk und Stände über die Initiative für ein Tabakwerbeverbot und damit den künftigen Umgang mit Tabakwerbung ab.

Bürgerliche Kräfte warnen vor einer zu starken Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit.

Die Initianten kontern mit dem Jugendschutz.

In der Schweiz darf heute mit gewissen Einschränkungen für Tabakprodukte geworben werden. Verboten ist Tabakwerbung in Radio und Fernsehen sowie Werbung, die sich gezielt an Minderjährige richtet.

Das Parlament hat bereits ein neues Tabakproduktegesetz verabschiedet, mit welchen die Werbung für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten künftig auf Plakaten und im Kino schweizweit verboten wird. Auch dürfen Tabakkonzerne keine Zigaretten mehr gratis abgeben oder internationale Veranstaltungen in der Schweiz sponsern.

01:06 Video Tabakwerbeverbot: der inidrekte Gegenvorschlag Aus Hallo SRF! vom 10.02.2022. abspielen

Diese neuen Bestimmungen treten unabhängig vom Ausgang der Abstimmung in Kraft. Bei einem Ja zur Initiative von Volk und Ständen müsste die Vorlage jedoch verschärft werden.

Keine Tabakwerbung für Jugendliche

Denn für die Initianten der Tabakwerbeverbotsinitiative geht dieses neue Gesetz zu wenig weit: Sie fordern umfassendere Verbote. So soll Tabakwerbung überall dort verboten werden, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können, zum Beispiel in der Presse, in Kiosken oder an Veranstaltungen.

Erlaubt wäre nur noch Werbung, die sich nur an Erwachsene richtet oder sich an Orten befindet, zu denen Minderjährige keinen Zugang haben. Verschiedene Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche häufiger mit Rauchen beginnen, je mehr sie mit Tabakwerbung in Kontakt kommen.

00:53 Video Die Initiative für ein Tabakwerbeverbot kurz erklärt Aus SRF News vom 28.01.2022. abspielen

Hinter der Initiative stehen die grossen Gesundheitsorganisationen der Schweiz. Von den Parteien sind SP, Grüne, EVP und EDU im Initiativkomitee vertreten. Die GLP unterstützte die Initiative im Parlament mehrheitlich.

Die Befürworter bringen auch finanzielle Argumente vor. Der Tabakkonsum verursache jedes Jahr direkte Kosten von drei Milliarden Franken im Gesundheitswesen.

Gegner bringen Arbeitsplätze ins Spiel

Für die Gegner der Initiative sind diese Zahlen kein Grund, um ein weitreichendes Werbeverbot rechtfertigen zu können. Da es kaum Orte gebe, an denen sich Jugendliche nicht aufhalten, und kaum Medien, die nicht auch von Jugendlichen eingesehen werden können, führe die Initiative in der Praxis zu einem vollständigen Werbeverbot, argumentieren sie.

Auch die Gegner führen finanzielle Gründe für ein Nein ins Feld. Werbung sei eine nicht zu vernachlässigende Einnahmequelle für die Medien, den Kulturbereich, Festivals, kleine Geschäfte, Kioske oder Tankstellenshops. Es gehe um 11’000 direkte und indirekte Arbeitsplätze, die eine Wertschöpfung von über sechs Milliarden Franken pro Jahr generierten.

Initiative mit guten Chancen

Die Nein-Komitees stellen die Vorteile des neuen Tabakproduktegesetzes in den Fokus ihrer Kampagne. Die Vorlage gehe weit, ohne die Bevormundung durch den Staat zu übertreiben, lautet der Tenor. Damit gelinge der Spagat zwischen griffigem Jugendschutz und der Wahrung wirtschaftlicher Interessen.

Im Parlament lehnten neben der FDP auch die SVP- und die Mehrheit der Mitte-Fraktion die Initiative ab. Auch der Gewerbeverband und der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse empfehlen ein Nein.

Trotz starker Gegnerschaft hat die Initiative gute Chancen an der Urne: In der letzten SRG-Umfrage von Anfang Februar befürworteten 63 Prozent der Befragten die Initiative. Das Volksmehr dürfte heute Formsache sein. Scheitern könnte die Initiative noch am Ständemehr.