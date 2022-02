Die alte Glarner Regierung wird wohl auch die neue sein: Alle fünf Mitglieder treten wieder an – ohne Gegenkandidaten.

Im Kanton Glarus dürfte die Regierung in aktueller Konstellation bestehen bleiben: Alle fünf Mitglieder treten wieder an – und sie haben keine Konkurrenz. Einen Sprengkandidaten oder eine Sprengkandidatin gibt es nicht. Dass die Bisherigen gewählt werden, ist deshalb so gut wie sicher.

Die neue alte Regierung wird aber wohl keine weiteren vier Jahre mehr bestehen. Die Glarner Verfassung kennt für bestimmte Ämter nämlich eine Altersgrenze, so etwa für die Mitglieder der Regierung. Sie müssen ihr Amt abgeben, wenn sie 65 Jahre alt werden. Dieses Schicksal blüht nun dem amtsältesten Regierungsrat, Andrea Bettiga von der FDP. Er wird in drei Jahren 65 und kann somit keine vollständige Legislatur mehr absolvieren.

Ob die Altersguillotine aber tatsächlich bestehen bleibt, entscheidet die Glarner Bevölkerung an der Landsgemeinde. So gab es kürzlich politische Bestrebungen, die Altersgrenze für sämtliche Ämter abzuschaffen. Der Landrat, das Glarner Kantonsparlament, verzichtete aber auf eine Abschaffung.