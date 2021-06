Einschätzung von Bundeshausredaktorin Mirjam Spreiter: «Die Gegner des Covid-19-Gesetzes wollten ein Zeichen setzen, sie wollten dem Bundesrat einen «Denkzettel» verpassen. Nur deshalb haben sie das Referendum ergriffen.

Grundsätzlich geht es in dem Covid-19-Gesetz vor allem um die finanziellen Hilfen für Personen und Unternehmen, die unter den Corona-Massnahmen leiden. Diese waren und sind unumstritten. Die Gegner störten sich an der Politik des Bundesrats und an den Corona-Massnahmen wie der Maskenpflicht oder den Restaurant-Schliessungen.

Diese Massnahmen werden aber im Epidemiengesetz geregelt. Dieses hat das Stimmvolk vor einigen Jahren klar angenommen. Weil das Epidemiengesetz im Moment also nicht zur Debatte steht, wollten die Gegner ihren Unmut via das Referendum über das Covid-19-Gesetz ausdrücken. Sie haben also eine Art Stellvertreter-Krieg geführt. Und diesen verloren.»