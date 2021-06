FDP-Präsidentin Petra Gössi sieht in 57 Prozent Ja einen beachtlichen Erfolg für das Terrorismus-Gesetz, wie sie in der Elefantenrunde auf SRF sagte. Mattea Meyer, Co-Präsidenten der SP, zeigte sich wenig zuversichtlich, dass das Gesetz im Sinne der Abstimmenden umgesetzt werde. SVP-Chef Marco Chiesa sieht das Ja der Bevölkerung als Wunsch für mehr Sicherheit, mit diesem Gesetz gebe man der Polizei die nötigen Instrumente zur Terrorbekämpfung in die Hand. Gerhard Pfister, Mitte-Präsident, freute sich über das Ja und kritisierte die Angriffe auf die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Abstimmungskampf.