Initiative gegen längere Ladenöffnungszeiten Stadt St. Gallen: «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» JA 41.9% 7'549 Stimmen

NEIN 58.1% 10'447 Stimmen

Gegenvorschlag des Stadtparlaments Stadt St. Gallen: Gegenvorschlag des Stadtparlaments JA 40.2% 6'896 Stimmen

NEIN 59.8% 10'243 Stimmen

Es bleibt alles, so wie es ist: Die Stimmbürgerschaft der Stadt St. Gallen lehnt einerseits die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St. Gallen» mit 58 Prozent Nein-Stimmen ab, andererseits sagt sie auch Nein (59.8 Prozent) zum ausgearbeiteten Gegenvorschlag. Damit erhält der Stadtrat die Rückendeckung der Bevölkerung.

In einem definierten Tourismusperimeter dürfen die Läden montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr geöffnet haben sowie sonntags von 10 bis 17 Uhr. Das entschied der Stadtrat im Jahr 2020 eigenmächtig, was die Initiative rückgängig machen wollte. Der Vorschlag hiess: Läden sollte werktags von 6 bis 19 Uhr, samstags von 6 bis 17 Uhr und sonntags gar nicht offen haben dürfen. Zudem sollte die Macht des Stadtrats in dieser Frage eingeschränkt werden.

Ebenfalls abgelehnt wurde der Gegenvorschlag, eine Art Kompromisslösung: Die längeren Öffnungszeiten von Montag bis Samstag sollten bleiben, aber der Sonntagsverkauf sollte gestrichen werden.