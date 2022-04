Die Bundeskanzlei hält an ihrer Darstellung fest: Die Karte auf Seite 13 verbinde zwei Karten, diejenige der Länder mit einer Investitionspflicht und diejenige der Länder mit einer Abgabepflicht, schrieb sie auf Anfrage.



Um leserlich zu bleiben, seien die Informationen des Berichts der europäischen audiovisuellen Informationsstelle vereinfacht worden. Zu den Ländern mit einer Investitionspflicht seien deshalb auch jene Länder gezählt worden, in denen für Streaming-Anbieter eine «generell formulierte Investitionsverpflichtung» gelte.



Neuere Zahlen als die von 2019 seien nicht verfügbar. Aber «tendenziell» gehe die Entwicklung in Europa eher in Richtung einer «Verstärkung der Investitionspflicht für Streaming-Anbieter», hiess es.