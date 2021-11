«Das Nein zur Justiz-Initiative von Volk und Ständen ist gleichermassen unmissverständlich wie erwartet. Die Wahl der Bundesrichterinnen und -richter war in diesen Zeiten kein Thema für eine breite Diskussion und kontroverse Debatten in der Bevölkerung. Eine solche hätten die Befürworterinnen und Befürworter aber gebraucht, um mehr Zustimmung für ihr Begehren zu erhalten. Denn die Idee, dass Richterinnen und Richter zuerst von einem Fachgremium geprüft und dann per Los hätten bestimmt werden sollen, war erklärungsbedürftig. So aber bestätigte sich in der Abstimmung, was sich auch in Umfragen immer wieder zeigt: Die Mehrheit der Bevölkerung vertraut der Justiz.



Dabei steht die Kritik am Wahlsystem für das Bundesgericht nicht im luftleeren Raum: Dass es parteilose Richterinnen und Richter heute faktisch nicht ins höchste Schweizer Gericht schaffen können und dass die Gewählten an ihr Partei eine Abgabe entrichten, sind seit längerem Kritikpunkte – auch vom zuständigen Gremium des Europarats. Und sehr ungewöhnlich im internationalen Vergleich ist auch, dass sich Gerichtsmitglieder wiederwählen lassen müssen. Offen ist jetzt aber, inwieweit das klare Volks-Nein zur Justiz-Initiative kleinere Reformen sogar eher bremst.»