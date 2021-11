In Basel-Stadt wird am 28. November über die Volksinitiative «Ja zum echten Wohnschutz» abgestimmt. Die vom Mieterverband lancierte Initiative ist eine Reaktion auf die zwei vorangegangenen Abstimmungen. Sie verlangt bei Sanierungen, Um- und Neubauten einen Mietzinsdeckel für einen Grossteil der Basler Mietwohnungen bei einem Wohnungsleerstand von unter 1.5 Prozent.

Konkret soll dies über eine strenge Bewilligungspflicht für Sanierungen, Um- und Neubauten geschehen. So soll eine Abbruchbewilligung gemäss den Bestimmungen in der formulierten Initiative nur erteilt werden, wenn beim Ersatzneubau mindestens 20 Prozent mehr Wohnraum entsteht. Wenn ökologische Kriterien nicht erfüllt sind, wird gar ein Plus von 40 Prozent Wohnraum als Bedingung verlangt.

Das Parlament lehnt die Vorlage ab: Die Ratslinke konnte sich in der Debatte nicht gegen die bürgerlichen Fraktionen und die Grünliberalen durchsetzen. Gleich verhält es sich bei den Abstimmungsempfehlungen: Die bürgerlichen Parteien Mitte, FDP, LDP und SVP empfehlen zusammen mit den Grünliberalen ein Nein. Auf der anderen Seite haben SP, die Grünen sowie BastA! die Ja-Parole beschlossen.