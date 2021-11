Abstimmung Kanton Zürich

Sollen neue Heizungen in Zürich klimaneutral sein? Das Stimmvolk entscheidet über das neue Energiegesetz.

Gehören Öl- und Gasheizungen bald der Geschichte an?

Mit dem neuen Energiegesetz will der Kanton Zürich gegen die Folgen des Klimawandels vorgehen. Im Grundsatz geht es bei der Vorlage darum, dass Öl- und Gasheizungen am Ende ihrer Lebensdauer durch eine klimafreundliche Alternative ersetzt werden – etwa durch eine Wärmepumpe oder eine Holzheizung. 120'000 Öl- und Gasheizungen sind im Kanton Zürich in Betrieb, sie sind für 40 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich.

Audio Aus dem Archiv: Die Abstimmung zum Energiegesetz polarisiert 15:22 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 05.11.2021. abspielen. Laufzeit 15:22 Minuten.

Gegen das neue Gesetz hat der Zürcher Hauseigentümerverband das Referendum ergriffen. Er fordert eine ökonomische Klimapolitik. Auch ohne neues Gesetz seien die Treibhausgas-Emissionen bei den Gebäuden in den letzten Jahren um gut ein Drittel reduziert worden. Zudem befürchtet der Verband höhere Kosten für Hausbesitzer und Mieterinnen.

Von höheren Kosten könne keine Rede sein, sagen die Befürworter. Sollte etwa die Miete wegen höherer Investitionskosten steigen, würden dafür im Gegenzug die Nebenkosten fürs Heizen sinken. Zudem sind die Zürcher Regierung und alle Parteien ausser der SVP überzeugt, dass sich Zürich unabhängiger machen soll von Öl-exportierenden Ländern und dass griffige Massnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden müssen.