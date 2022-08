Aufgrund der Nachteile durch die Verrechnungssteuer emittieren Schweizer Konzerne ihre Obligationen in der Regel nicht in der Schweiz, sondern im Ausland, wo es keine Verrechnungssteuer gibt. Vor allem in Luxemburg und zunehmend auch in London werden die Anleihen gehandelt. Mit der Reform könnten Anleihen im Wert von 470 Milliarden Franken in die Schweiz zurückgeholt werden, sagen die Befürworter.