«Jetzt müssen wir das Malz einrühren!» Corinna Bähler schaut gespannt in die Runde – in die Gesichter der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims Hofmatt in der Baselbieter Gemeinde Münchenstein. Zusammen stehen sie um einen Bottich und brauen Bier – zum ersten Mal in ihrem Leben.

Gebraut wird ein helles Schweizer Lagerbier. «Jetzt maischen wir das ein», führt Bähler die Anweisungen fort. Man müsse nun viel rühren.

Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Hofmatt kommt das Bierbrauen sehr gut an. «Links oder rechts rumrühren?», fragt eine ältere Frau und legt dann sofort los. Sie habe noch nie Bier gebraut, sagt Dorli Biedert und fügt an: «Man ist nie zu alt, um etwas Neues zu lernen.» Auch wenn sie selber nicht viel Bier trinke, sei es «lässig» mitzubekommen, wie Bier gemacht werde.

Das Hofmatt-Bier

Auch ein Senior schaut zufrieden in den Bierbottich. Man komme beim Bierbrauen zusammen und «kann ein bisschen mit den Menschen reden», sagt Erwin Liechti. «Das ist gut.»

Hühner füttern lockt Leute in den Garten Box aufklappen Box zuklappen Das Bierbrauen ist Teil der «Green-Care-Strategie», die das Pflegeheim Hofmatt verfolgt. Sie besagt, dass ältere Menschen so viel wie möglich mit der Natur in Kontakt kommen sollten, um geistig und körperlich fit zu bleiben. Äpfel pflücken, den Garten bestellen, Hühner füttern, Schweine pflegen und andere naturgestützte Aktivitäten – das alles seien Gründe für die älteren Leute, um in die Natur zu gehen. Gerade bei Dementen können die Pflegenden so leichter an Themen anknüpfen, die diese von früher kennen, beispielsweise Gartenarbeit. Neu gehört in der Hofmatt auch Bierbrauen zum Angebot der «Green-Care-Strategie».

Unter anderem um dieses Zusammenkommen gehe es beim Bierbrauen, heisst es beim Alters- und Pflegeheim Hofmatt. Seit Jahren hält das Heim die «Green-Care-Strategie» hoch. Diese besagt, dass es Menschen in Altersheimen besser geht, wenn sie das Haus verlassen und draussen im Garten und mit Tieren arbeiten können.

Mehr Tiere und weniger Schmerztabletten

Während die Leute Bier brauen, sehen sie Schafen beim Grasen zu, Hühner spazieren umher, auch Schweine hat es. «An einem Nachmittag wie diesem verlangt kaum eine Bewohnerin oder ein Bewohner nach einer Schmerztablette», sagt Heimleiter Marc Boutellier.

«Es fördert die Lebensfreude, wenn man draussen etwas zusammen unternimmt», erklärt Gabi Zbinden das Interesse des Heims an der Green-Care-Strategie, für die sie in der Hofmatt zuständig ist. Im Garten würden die Menschen beispielsweise die Jahreszeiten mitbekommen, was sonst nicht immer der Fall sei. Und wenn die Hühner Hunger hätten, sei allen klar, dass man sie füttern müsse, egal wie das Wetter sei.

Bier-Fest mit Eigenbräu

Das Bierbrauen dauert den ganzen Tag. Am Abend wird das Gebräu in ein Fass gefüllt. Es muss zuerst einige Wochen lagern, bevor es in die selber etikettierten Flaschen abgefüllt wird. «Danach machen wir ein Fest», sagt Corinna Bähler. Ein Fest, bei dem die Bewohnerinnen und Bewohner mit einem speziellen Getränk anstossen: dem selbst gebrauten «Green Care Bier – hundert Prozent natürlich».