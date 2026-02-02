In der Nacht auf Montag wurden zum 68. Mal die Grammy Awards verliehen.

Der US-Rapper Bad Bunny hat mit «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» den Grammy für das beste Album gewonnen.

Billie Eilish gewann mit «Wildflower» in der Kategorie «Song des Jahres».

Beide Sieger äusserten sich auch politisch und kritisierten die US-Einwanderungsbehörde ICE.

Der südafrikanische Comedian Trevor Noah moderierte zum sechsten und letzten Mal die Grammy-Awards. Die rund 13'000 Mitglieder der Recording Academy haben über die Preisträgerinnen und Preisträger entschieden.

Die Siegerinnen und Sieger der wichtigsten Kategorien Box aufklappen Box zuklappen Album des Jahres: «Debi Tirar Mas Fotos» von Bad Bunny

Der aus Puerto Rico stammende US-Rapper Bad Bunny hat mit «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» den Grammy für das beste Album gewonnen. Es ist das erste Album komplett auf Spanisch, das diese Auszeichnung bekommt. Der aus Puerto Rico stammende 31 Jahre alte Sänger tritt am kommenden Wochenende auch bei der Halbzeitshow des Super Bowl auf.

Bad Bunny holte mit «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» die wichtige Auszeichnung «Album of the Year». Es ist das erste rein spanischsprachige Album das in dieser Kagegorie gewinnt.

Olivia Dean wurde von der Recording Academy als beste Newcomerin ausgezeichnet.

Zum sechsten mal moderierte der Comedian Trevor Noah die Grammys.

Den Grammy für das beste Pop-Vocal-Album ging an Lady Gaga für ihr Album «Mayhem».

«Niemand ist illegal auf gestohlenem Land», sagte die 24-jährige Billie Eilish, nachdem sie die Auszeichnung erhielt und kritisierte damit die US-Einwanderungspolitik.

Lola Young wurde von der Auszeichnung überrascht und hatte nach eigenen Angaben keine Rede vorbereitet.

Auf «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» mischt Bad Bunny moderne Beats mit traditionellen puerto-ricanischen Musikstilen. Das Album ist eine Hommage an seine Heimat Puerto Rico, es geht um Themen wie kulturelle Identität oder Kolonialismus. Es ist sein sechstes Solo-Studioalbum, mit dem er in den USA und mehreren anderen Ländern auf Platz eins der Charts gelandet ist.

Kritik an der US-Einwanderungsbehörde ICE

Der 31-Jährige, der bei den Grammys mehrfach ausgezeichnet wurde, kritisierte auf der Bühne die US-Einwanderungsbehörde ICE. «Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!», so der 31-Jährige. Die Gäste im Saal reagierten mit Standing Ovations, Jubel und langem Applaus.

«Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Ausserirdischen, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner», fuhr er fort.

«Fuck ICE» ist alles, was ich sagen möchte», sagte auch die Gewinnerin für den Song des Jahres, Billie Eilish.

Preis für den Dalai Lama

Zum ersten Mal wurde der Dalai Lama mit einem Grammy geehrt. Er setzte sich mit dem Hörbuch «Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama» durch.

Der Dalai Lama selbst war nicht anwesend, um die Auszeichnung in Los Angeles entgegenzunehmen. Stellvertretend tat dies Songwriter und Komponist Rufus Wainwright.