Das Luzerner Stimmvolk will nicht, dass 400'000 Franken nach Rom wandern. In Baselland steht der Entscheid noch aus.

Beitrag an die Schweizergarde

Die Absage an der Urne war wuchtig: Mit 71.5 Prozent Nein-Stimmen schlugen die Luzerner Gemeinden eine finanzielle Beteiligung am Neubau der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde aus. In keiner einzigen der 80 Gemeinden reichte es am Sonntag für ein Ja.

Audio Aus dem Archiv: Luzern darf kein Geld in den Vatikan schicken 04:02 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 25.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden.

Damit entgehen der «Stiftung für die Renovation der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan» mit Sitz in Olten 400'000 Franken. Dies gefährde «die Erreichung des angestrebten Spendenziels» allerdings nicht, schreibt die Kasernenstiftung in einer Mitteilung. Weiter zur Sache äussern will sie sich jedoch nicht.

Noch fehlen 7.5 Millionen Franken

Bislang sind für den Neubau 37.5 Millionen Franken in Form von Spenden oder Zusagen beisammen, davon 5 Millionen Franken vom Bund. «Die Stiftung ist zuversichtlich, dass sie in den nächsten Monaten die noch erforderlichen 7.5 Millionen Franken aufbringen kann, um die geschätzten Baukosten von 45 Millionen Franken zu decken», heisst es in der Mitteilung weiter.

Neue Kaserne: Gesamtkosten betragen rund 50 Millionen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Modern und luftig: So soll es in der neuen Kaserne der Schweizergarde aussehen. VISUALISIERUNG KASERNENSTIFTUNG PÄPSTLICHE SCHWEIZERGARDE Die Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde in Rom ist 150 Jahre alt und befindet sich in einem schlechten Zustand. Der Neubau soll nicht nur diese Mängel beheben, sondern auch mehr Raum bieten. Denn das Korps hat seinen Bestand seit 2019 von 110 auf 135 Gardisten erhöht. Die Baukosten dürften rund 45 Millionen Franken betragen. Hinzu kommen rund 5 Millionen Franken für die Unterbringung der Gardisten während des Umbaus. Letztere Ausgaben werden vom Vatikan getragen, der danach auch für den Unterhalt der Kaserne zuständig ist. Für die Finanzierung wurde die Kasernenstiftung mit Sitz in Olten gegründet. Sie koordiniert die Sammlung der Gelder. Zahlen sollen Private, Körperschaften, juristische Personen und die öffentliche Hand.

Gleichwohl bedauert die Kasernenstiftung, «dass der Kanton Luzern, der traditionell enge Beziehungen zur Garde unterhält, sich nicht an der Finanzierung des Projekts beteiligt».

Legende: Die Gebäude der alten Kaserne aus der Vogelperspektive. SRF/Schweiz aktuell

Zwischen Luzern und dem Militärkorps des Heiligen Stuhls besteht tatsächlich seit je her eine grosse Nähe: 24 der 35 bisherigen Kommandanten stammen aus dem Kanton, so auch der aktuelle Kommandant Christoph Graf. Zudem leisten derzeit 23 Luzerner Dienst in der 135-köpfigen Schweizergarde.

Legende: Die Schweizergarde bewacht seit über 500 Jahren den Papst im Vatikan. Keystone/EPA/Riccardo Antimiani

Das Kommando der Päpstlichen Schweizergarde nimmt den Entscheid der Luzerner Stimmbevölkerung «mit Enttäuschung» entgegen, wie Sprecher Stefan Wyer auf Anfrage schreibt. «Es nimmt aber auch zur Kenntnis, dass dies kein Misstrauensvotum gegen die Garde selber ist.»

Zu diesem Schluss komme das Kommando aufgrund entsprechender Äusserungen im Kantonsparlament wie auch während des Abstimmungskampfes vonseiten der Gegnerschaft. Wyer: «Die Schweizergarde geniesst ein nach wie vor hohes Ansehen.»

Zahlen oder nicht? In Baselland steht Entscheid noch an

Nach dem gestrigen Volksentscheid in Luzern ist einzig noch im Kanton Baselland offen, ob sich hier die öffentliche Hand am Kasernen-Neubau beteiligt. «Die Regierung wird diese Frage voraussichtlich diese Woche beraten», sagt Regierungssprecher Nic Kaufmann auf Anfrage. Um wie viel Geld es geht, kommuniziert Baselland nicht im Voraus. «Zur Debatte steht ein Beitrag aus dem Swisslos-Fonds, den die Regierung in eigener Kompetenz beschliessen kann.»

Insgesamt haben 17 Kantone eine finanzielle Beteiligung in der Höhe von 4.1 Millionen Franken zugesichert. Einzig in Luzern wurde die Frage bezüglich eines Beitrags an den Kasernen-Neubau an der Urne geklärt. Dafür gesorgt haben die Freidenker-Vereinigung Schweiz sowie SP, Grüne, GLP und die Jungfreisinnigen, die seinerzeit gemeinsam das Referendum ergriffen hatten.