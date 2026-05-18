Riesensaurier in Thailand ausgegraben – andere Dinos scheuten ihn

Bis zu 28 Tonnen schwer

Forschende haben in Thailand das Skelett eines Dinosauriers ausgegraben, der zu Lebzeiten fast 27 Meter lang und 28 Tonnen schwer war.

Der neu benannte Nagatitan lebte vor rund 113 Millionen Jahren und ist der grösste bekannte Dinosaurier Südostasiens.

Ein Dorfbewohner in der thailändischen Provinz Chaiyaphum hatte die ersten Fossilien des Dinosauriers entdeckt.

Forscherinnen und Forscher haben über mehrere Jahre hinweg Wirbel, Rippen, Becken- und Beinknochen freigelegt. Anhand des Oberarmknochens und des Oberschenkelknochens eines Hinterbeines konnten sie das Gewicht des Dinosauriers abschätzen. Den Schädel sowie Zähne konnten die Forschenden nicht bergen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Eine Illustration, wie der Nagatitan ausgesehen haben könnte. Der Sauropode ist der grösste bekannte Dinosaurier Südostasiens. Bildquelle: Nature/Patchanop Boonsai. 1 / 2 Legende: Eine Illustration, wie der Nagatitan ausgesehen haben könnte. Der Sauropode ist der grösste bekannte Dinosaurier Südostasiens. Nature/Patchanop Boonsai

Bild 2 von 2. Der Paläontologe Thitiwoot Sethapanichsakul posiert mit einem Knochen der Vordergliedmasse (Humerus) des gefundenen Nagatitan-Skeletts. Bildquelle: Thitiwoot Sethapanichsakul/Handout via REUTERS. 2 / 2 Legende: Der Paläontologe Thitiwoot Sethapanichsakul posiert mit einem Knochen der Vordergliedmasse (Humerus) des gefundenen Nagatitan-Skeletts. Thitiwoot Sethapanichsakul/Handout via REUTERS Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Wissenschaft zählt den Nagatitan chaiyaphumensis zu den Sauropoden, zu denen auch der bekannte Brontosaurus mit seinem langen Hals gehört. Der Dinosaurier ernährte sich vermutlich von grossen Mengen Pflanzenmaterial wie Nadelbäumen, das er kaum kauen musste.

Laut Thitiwoot Sethapanichsakul, einem Paläontologen des University College London, hatte der Nagatitan kaum natürliche Feinde. Raubtiere scheuten Angriffe auf ausgewachsene Sauropoden aufgrund ihrer Grösse.

Wissenschaftlicher Aufsatz (engl.) zum «Nagatitan chaiyaphumensis»