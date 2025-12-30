Beyoncé ist laut dem Magazin «Forbes» nun Milliardärin

Die US-Sängerin Beyoncé ist laut dem Magazin «Forbes» nun Milliardärin.

Beyoncé sei erst die fünfte Musikerin beziehungsweise der fünfte Musiker in diesem Kreis – neben ihrem Ehemann Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen und Rihanna.

Wie gross das Vermögen von Beyoncé genau ist, geht aus dem «Forbes»-Artikel nicht hervor.

Für 2025 schätzt das Magazin, dass die 44-Jährige brutto 148 Millionen Dollar (rund 117 Millionen Franken) eingenommen habe. Das macht sie zur drittbestbezahlten Musikerin der Welt.

Legende: Beyoncés Karriere war stets von Erfolg gekrönt. 2017 erhielt sich bei den Grammy Awards zwei Auszeichnungen. Keystone/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

Beyoncé erreicht den Meilenstein nach äusserst erfolgreichen Jahren: Ihre Renaissance-World-Tour spielte 2023 fast 600 Millionen Dollar ein. Anschliessend zeigte sie 2024 mit dem Grammy-prämierten Country-Album «Cowboy Carter» eine neue musikalische Seite, bevor sie die weltweit lukrativste Welttournee einer Solokünstlerin des Jahres 2025 auf die Beine stellte.

«Forbes» schrieb, dass die Sängerin ihr Geschäftsimperium mit Unternehmen wie einer Haarpflegemarke, einem Whiskey-Label und einer Modelinie erweitert habe. Der grösste Teil ihres persönlichen Vermögens stamme jedoch aus ihrer Musik.