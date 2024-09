Der amerikanische Schauspieler James Earl Jones ist tot.

Weltweite Bekanntheit erlangte er als der, der dem «Star-Wars»-Bösewicht Darth Vader die Stimme verlieh.

Earl Jones starb am Montag im Alter von 93 Jahren, wie sein Agent laut mehreren Nachrichtenagenturen mitteilt.

Er habe viele Jahre an Diabetes gelitten. Nun sei er umgeben von seiner Familie zu Hause verstorben.

In Erinnerung wird die starke Präsenz von Earl Jones auf der Bühne, im Fernsehen bleiben. Auch in Filmen, wo nur seine Stimme zu hören war, gestaltete er die Atmosphäre auf besondere Art mit. Er verlieh unter anderem auch Mufasa in «König der Löwen» seine Stimme.

1 / 5 Legende: James Earl Jones, der dem «Star Wars»-Bösewicht Darth Vader die Stimme einhauchte, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Reuters/Sue Ogrocki 2 / 5 Legende: Den Durchbruch in seiner Schauspiel-Karriere gelang Jones in den 1960er-Jahren mit dem Theaterstück und Film «Die grosse Hoffnung». (Bild aus den 1960ern) Imago/Ralph Dominguez 3 / 5 Legende: Jones war mit seiner Frau Cecilia (hier mit Sohn Flynn) bis zu ihrem Tod vor rund zwanzig Jahren verheiratet. (Bild von 1994) AP Photo/Tara Farrell 4 / 5 Legende: Jones posiert mit seinem Ehren-Oscar bei den Academy Awards 2012. AP Photo/Chris Carlson 5 / 5 Legende: «Möge die Macht mit euch sein.» Jones gibt für die Absolventinnen und Absolventen der Harvard University 2017, wo er zusammen mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (links) auftrat, noch einmal sein Bestes. REUTERS/Brian Snyder

Jones war 1931 in Arkabutla im US-Bundesstaat Mississippi zur Welt gekommen. 1957 stand er erstmals auf einer New Yorker Bühne und machte sich in den folgenden Jahren besonders als Shakespeare-Darsteller einen Namen. Der Durchbruch gelang ihm Ende der 1960er Jahre mit dem Theaterstück und Film «Die grosse weisse Hoffnung».

03:16 Video James Earl Jones die Stimme von Darth Vader ist verstummt Aus News-Clip vom 09.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden.

Bedeutende Rollen hatte Jones danach unter anderem in Stanley Kubricks Satire «Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben», in «Conan der Barbar» an der Seite von Arnold Schwarzenegger und in der Achtziger-Jahre-Komödie «Der Prinz aus Zamunda» neben Eddie Murphy. Im Lauf seiner Karriere wurde er dreimal mit dem Musical-Preis Tony, darunter einen für sein Lebenswerk, sowie zwei Emmys, einem Grammy sowie dem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet.