Am 26. September wählt Deutschland den Bundestag neu – und damit indirekt auch die Nachfolgerin oder den Nachfolger für Kanzlerin Angela Merkel. SRF begleitet diese Wahl – im Vorfeld und am Wahltag selbst – mit Spezialsendungen, Schaltungen nach Deutschland, verschiedenen Reportagen und Einordnungen.

In der Woche vor der Wahl widmen sich auf SRF 1 der «Club» am Dienstag, am Mittwoch die «Rundschau» und donnerstags «Gredig direkt» dem wichtigsten Polit-Ereignis des Jahres in Europa.

Am Wahltag sind zwei Spezialsendungen im TV-Programm: Um 17.45 Uhr und um 22.00 Uhr begrüsst Moderatorin Cornelia Boesch auf SRF 1 das Publikum zu zwei SRF News Spezial-Sendungen aus Berlin – aus einem Openair-Studio direkt gegenüber des Reichstagsgebäudes. SRF-Deutschland-Korrespondentin Bettina Ramseier wird die Hochrechnungen und Resultate am Wahlabend in der Livesendung einordnen. Zu Gast in der Sendung wird auch Politik- und Staatswissenschaftlerin Laura-Kristine Krause sein.

Auch am Radio berichten wir mit Sondersendungen über den Wahltag: ab 18.00 Uhr auf Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News, ab 19.00 Uhr auf Radio SRF 2 Kultur, sowie mit regelmässigen News-Updates auf Radio SRF 3. Simone Hulliger und Beat Soltermann moderieren die Sondersendung. Deutschland-Korrespondent Peter Voegeli analysiert die Hochrechnungen. Live im Studio ist zudem Wirtschaftsexperte Klaus Wellershoff zu Gast und ordnet die Ergebnisse ein.

Immer auf dem aktuellsten Stand sind Sie auf der SRF News App und auf srf.ch/news. In unserem Liveticker halten wir Sie mit Resultaten, Einschätzungen und Impressionen auf dem Laufenden.

Auf Social Media werden die SRF News Spezial-Sendungen ab 17.45 Uhr über den Facebook-Livestream von SRF News zu sehen sein. Hier können auch Fragen gestellt werden, die wir auszugsweise in der Sendung aufgreifen werden.