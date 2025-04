«Diese Art von Abend tut einfach so gut», «keine Schuldgefühle», «die Ehemänner sind zu Hause und wir sind hier, es ist fantastisch», schwärmen die Teilnehmerinnen. An diesem Abend in Vevey herrscht Partystimmung, und die Mütter sind begeistert.

Nachdem das Konzept «Mama geht tanzen» vor drei Jahren in Deutschland entstanden war, verbreitete es sich unter anderem in Österreich und Frankreich, bevor es bei uns in Bern, Biel, Freiburg, Lausanne und zuletzt in Vevey ankam.

An diesem Abend in Vevey beginnen die Feierlichkeiten mit Cyndi Laupers Song «Girls Just Want to Have Fun». Die Musik gibt den Ton an. Die Veranstaltung findet unter der Woche in einem Gewölbekeller statt. Die vierzig Tickets, die für 25 Franken pro Stück mit kostenlosem Getränk inklusive verkauft wurden, waren schnell vergriffen.

Flexibler Ansatz

Aber an diesem Tag wird es noch etwas dauern, bis die Party richtig losgeht, wie die Organisatorin Céline Delacroix erklärt. «Es gibt Frauen, die später kommen, weil sich das zu Bett bringen der Kinder etwas verzögert. Diese Flexibilität ist das Schöne daran. Wir wissen, was es heisst, sich als Frauen, als Mütter anzupassen. Da sind wir genau beim Thema.»

Warum findet die Party an einem Donnerstag statt? Um denjenigen, die am Wochenende wegfahren oder andere familiäre Verpflichtungen haben, die Möglichkeit zu geben, einen «Afterwork»-Moment unter der Woche zu geniessen, wenn ein anderer Elternteil zu Hause die Stellung halten kann, fährt Céline Delacroix fort.

Um 20:30 Uhr sind die Kinder also im Bett, und die Party kann beginnen. Neben der Gelegenheit, ein Glas Rosé zu trinken, ist es die Möglichkeit, für eine Weile aus der Mutterrolle herauszukommen. Ganz zu schweigen davon, dass singen, tanzen und sich gehen lassen unter Freundinnen für viele von ihnen eine seltene Aktivität ist, wie Joanna, Mutter von zwei Kindern im Alter von drei und sechs Jahren, erklärt: «Mit zwei Kindern ist es schwierig, sich zu organisieren, um auszugehen, wenn man 100 Prozent arbeitet. Mein Mann arbeitet 80 Prozent, also gehen wir selten aus. Und wenn wir ausgehen, dann als Paar. Nur unter Freundinnen? Ich kann mich nicht einmal mehr an das letzte Mal erinnern.»

Gemischter Abend geplant

Eine Freundin relativiert jedoch: «Wir sind keine Mütter, die nie ausgehen. Wir gehen schon aus, wir haben ein Leben. Es ist klar, dass wir weniger ausgehen als vor den Kindern, aber wir gehen trotzdem aus. Es ist nicht so, als wäre es eine Offenbarung nach fünf Jahren im Keller.» Und für Eltern, die gerne zusammen feiern möchten – und nicht nur unter Müttern – ist in Lausanne ein gemischter Abend geplant.