Anwaltsbüros - Missstände in Kanzleien: Junge sind überlastet und unterbezahlt

In Westschweizer Kanzleien sowie beim Staat werden Anwältinnen und Anwälte in Ausbildung manchmal jahrelang unter dem Existenzminimum entlöhnt. Andere sammeln Überstunden an. Einige von ihnen berichten hier über ihre Arbeitsbedingungen.