Das Bakterium Xylella fastidiosa hat beträchtlichen Einfluss auf die Landwirtschaft und ist eine weltweite Bedrohung dafür, wie der Eidgenössische Pflanzenschutzdienst EPSD schreibt. Es greift mehr als 500 Pflanzenarten an und ist sowohl in der Schweiz als auch in der EU meldepflichtig.