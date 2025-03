Am Montag hat in Malaga in Südspanien die Finalrunde der Cricket-Europameisterschaft begonnen. Erstmals nimmt ein Schweizer Team an einem solchen Turnier teil: der Nomads Club aus Embrach ZH, der amtierende Schweizer Meister.

Legende: Die Mannschaft des Zurich Nomads Cricket Club in Embrach. Links vorne: der Trainer Asvin Lakkaraju. FB-Seite der Zurich Nomads

«Wir haben alle überrascht», sagte Trainer Asvin Lakkaraju gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) und zeigte sich selbst erstaunt über diese Qualifikation: «Die meisten Teams haben eine professionelle Struktur, und wir sind eines der wenigen, die keine solche Struktur haben. Wir haben hauptsächlich junge Spieler, die meisten davon Flüchtlinge und Amateure.»

Integration durch Cricket

Die Europameisterschaft wird den Zürcher Spielern eine noch nie dagewesene Sichtbarkeit bieten, meinte Lakkaraju weiter. «Es ist eine enorme Erfahrung für sie. Sie können sehen, dass Cricket ihnen eine Karriere bieten kann, wenn sie es ernsthaft betreiben. Etwa 20 bis 25 Millionen Menschen schauen jedes Spiel, hauptsächlich in Indien. Es ist eine grossartige Chance für sie, sich der ganzen Welt zu präsentieren.»

Cricket erlebt in der Schweiz seit zwei Jahren einen Aufschwung, parallel zur vermehrten Ankunft afghanischer Flüchtlinge. Die Zürcher Asylorganisation AOZ arbeitet mit lokalen Clubs zusammen, um die Integration der Geflüchteten durch diesen Sport zu erleichtern.

«Wir erklären den Flüchtlingen, wie wichtig es ist, Deutsch zu lernen und zur Schule zu gehen», betont Lakkaraju. «Wir stellen eine Verbindung her zwischen ihrer Mitgliedschaft im Team und ihrem Schulbesuch. Wenn sie nicht zur Schule gehen oder die Sprache nicht lernen, können sie nicht im Team spielen. Folglich nehmen sie das sehr ernst.»

Zurzeit gibt es in der Schweiz 40 Teams, davon allein 15 im Raum Zürich. Dieser Trend könnte sich bald beschleunigen: Cricket wird 2028 auch eine Disziplin bei den Olympischen Spielen in Los Angeles sein.