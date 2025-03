Thomas Haagensen, Group Markets Director bei Easyjet, war Ende November bei RTS zu Gast. Er äusserte sich auch zur spanischen Entscheidung, Fluggesellschaften zu sanktionieren, die Handgepäck für Passagiere in Rechnung stellen.

«Wir werden natürlich, wie alle anderen Fluggesellschaften auch, Einspruch erheben», sagte er. Seiner Meinung nach widerspricht es dem, was die Verbraucher wollen, nämlich für das zu bezahlen, was sie nutzen. «Wir werden weiterhin so vorgehen, weil es das ist, was unsere Kunden von uns verlangen.»

«In Spanien reisen total 50 Millionen Passagiere ohne Handgepäck in der Kabine. Warum sollten sie für etwas bezahlen, das sie nicht nutzen? Die letzten 25 Jahre in der Schweiz zeigen für ihn gerade, dass dieses Geschäftsmodell funktioniere.