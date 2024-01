«Rebuilding trust – Vertrauen aufbauen» lautet das diesjährige Motto des Weltwirtschaftsforums in Davos. Und das scheint bitter nötig: Zwei von drei Userinnen und Usern des SRG-Angebots «dialog» finden, dass das WEF den Aufwand nicht wert sei. Begründet wird dies durch den Blick auf die bisherigen Treffen: «Das WEF ist ungeeignet, Zukunftslösungen zu entwickeln. Die Vergangenheit zeigt, dass dies niemals geschieht», schreibt beispielsweise der User «Jupi Marser». «Es ist ein Treffen der Profitmaximierer und deren Helfershelfer, sinnvolle Wege können nur zusammen mit allen Menschen gefunden werden.»

Sein Kommentar sowie alle anderen werden auf «dialog» mithilfe von KI in alle Landessprachen und Englisch übersetzt und anschliessend von Redaktorinnen und Redaktoren gegengelesen.

«dialog»: Diskutieren Sie mit! Box aufklappen Box zuklappen Mit «dialog» erleben Sie News und Debatte neu. Diskutieren Sie über relevante Themen – egal in welcher Landessprache. Wir übernehmen die Übersetzungsarbeit. Ein überregionales Redaktionsteam wählt dafür Woche für Woche ein neues Thema aus, über das Sie debattieren können.

Dass der Austausch unter der Wirtschaftselite nichts bringe, findet auch Userin «Sonja Paisible» aus der Deutschschweiz: «Die ganzen Teilnehmer sollten sich in der echten Welt, bei echten Menschen umhören und sehen, was wirklich wichtig ist.» User «Dan Spada» findet, dass das WEF einen falschen Fokus habe: «Es würde dem WEF gut tun, wenn es wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen würde und nicht die Verherrlichung des Geldes auf Kosten des Planeten und seiner Bevölkerung.»

Dies sei ein wichtiger Punkt, findet User «Jean-Luc Là» aus der Romandie. Er wirft ein, dass die WEF-Teilnehmenden mit ihrer Macht schnell das Wohl der Menschheit erhöhen könnten: «Wenn sie Veränderungen wollen, würden sie Steuerparadiese, Jets und Vetternwirtschaft abschaffen... Aber das: niemals!»

Diese Jets sind Userin «Nina Patalo» ebenso ein Dorn im Auge: «RTS hat gerade einen Artikel veröffentlicht über das Jahr 2023, das wahrscheinlich wärmste Jahr seit 10'000 Jahren. Meiner Meinung nach rechtfertigt NICHTS, dass Tausende Menschen mit dem Flugzeug anreisen, um am Davoser Forum teilzunehmen.»

Was aber spricht in den Augen der «dialog»-Community für das WEF? Laut den Befürworterinnen und Befürwortern vor allem zwei Dinge.

Einerseits könne sich die Schweiz als Veranstalterin auf der Weltbühne profilieren. Sie sei «das am besten geeignete Land für ein solches Treffen und bietet unserer Regierung eine unglaubliche Gelegenheit, einflussreiche Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt zu treffen», schreibt die Userin mit dem Pseudonym «Intervenante Curieuse». «Milo Bindella» stimmt zu: «Es ist wichtig, dass die Schweiz in der Weltpolitik und -wirtschaft eine zentrale Rolle spielt, ich denke, dass diese Veranstaltungen der Schweiz Sichtbarkeit verleihen.»

Der zweite zentrale Punkt der Fürsprecher ist, dass es ohne diesen Austausch noch schlimmer wäre. «Der Dialog zwischen Akteuren aller Seiten darf kein Luxus sein, heute weniger denn je», schreibt «Pierre Dubateau». «Jede Gelegenheit, sich in diesen Tagen zu treffen, lohnt sich», ist «Milli Vanilli» überzeugt, und auch «Gerold Geri» findet, dass «solange miteinander gesprochen wird, tragfähige Lösungen möglich» sind.

Was denken Sie? Wir freuen uns, wenn Sie auf «dialog» mitdiskutieren.