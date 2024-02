Inhalt

«dialog» - Die Schweizer Neutralität: Hat sie noch eine Zukunft?

Am 24. Februar 2024 jährt sich der grossflächige Einmarsch Russlands in die Ukraine zum zweiten Mal. Seit Kriegsbeginn wird die Neutralitätspolitik der Schweiz immer wieder infrage gestellt. Ist es noch sinnvoll, dass die Schweiz neutral ist? Beteiligen Sie sich an der Diskussion auf «dialog».