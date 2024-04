Die Frage, wie Sexualkunde in den Schulen sein sollte, löst in der Schweiz eine Kontroverse aus. Während er für die einen zu progressiv ist, wollen ihn andere zeitgemässer. Was ist Ihre Meinung? Beteiligen Sie sich an der Debatte auf der «dialog»-Plattform!

Kontroverse um Sexualkundeunterricht: Was muss sich hier ändern?

In Pfäffikon im Kanton Zürich wurde kürzlich ein schwuler Lehrer nach einer Flut von Beschwerden konservativer Eltern entlassen. Der Grund für ihre Empörung: der Sexualkundeunterricht.

Das ist kein Einzelfall. Immer wieder machen Eltern Schlagzeilen, wenn es um die schulische Sexualkunde geht. So wollen etwa konservative Christinnen und Christen das Wort Klitoris zensieren, Eltern wollen Sexualkunde per Gesetz verbieten und andere sind bis vor Bundesgericht gegangen, um ihre Kinder vom Sexualkundeunterricht dispensieren zu lassen – vergeblich.

Währenddessen fordert die Gegenseite eine Verbesserung der Sexualbildung in den Schulen, wie die Juso Luzern, die eine Petition für einen «zeitgemässen Sexualkundeunterricht» eingereicht hat.

Was ist Ihre Meinung zum Schweizer Sexualkundeunterricht? Beteiligen Sie sich an der mehrsprachigen Debatte auf der Diskussionsplattform «dialog»:

Eine Auswahl von Artikeln zum Thema Box aufklappen Box zuklappen Um Sie darüber zu informieren, hat die Redaktion von «dialog», einem Projekt der SRG, eine Auswahl von Sendungen aus der ganzen Schweiz zum Thema Sexualkunde zusammengestellt. Die Auswahl ist in die vier Schweizer Landessprachen und ins Englische übersetzt.

Gegensätzliche Positionen

Progressive und konservative Ansichten gehen beim Thema Sexualkunde weit auseinander. «Es wäre schön, wenn alle Jugendlichen zu Hause über dieses Thema sprechen könnten, aber das ist oft nicht möglich. Deshalb ist die Sexualkunde in der Schule so wichtig», sagte Zoé Stehlin (SP) gegenüber RTS. Sie ist der Meinung, dass der Sexualkundeunterricht positiver und inklusiver sein und verschiedene Geschlechter und Sexualitäten ansprechen sollte.

«Wir haben nichts gegen Sexualkunde, vor allem auf der Sekundarstufe, aber es sollte in erster Linie um Biologie gehen», sagte Jérôme Schwyzer, Präsident des Vereins Lehrernetzwerk Schweiz gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS. Seiner Meinung nach sollten die Schülerinnen und Schüler einfach Kind sein dürfen und nicht mit einer «abgehobenen Ideologie» belästigt werden.

Ein Schultagebuch im Mittelpunkt der Diskussion

Im Tessin hat die Ausgabe 2023/24 des Schulkalenders mit einer Doppelseite zum Thema Geschlechteridentität für Aufsehen gesorgt. RSI sprach mit Cristiano Corsini, einem Pädagogen und Professor an der Universität Rom III, über die Diskussion von Geschlechterfragen in der Schule. Corsini versteht zwar die Bedenken der Eltern, betont aber, dass diese Themen im Leben junger Menschen auftauchen «und es daher vielleicht besser ist, in der Schule darüber zu sprechen als auf der Strasse».

Auf die Frage nach dem geeigneten Alter für die Diskussion von Geschlechterfragen – im Tessin wird der Planer ab der fünften Klasse verteilt – erklärt Corsini, dass Geschlechterfragen bereits in der Primarschule präsent sind. «In der Tat sind sie bereits in der Vorschule präsent. Es ist also nicht zu früh, um sie bewusst zu diskutieren.»

Kein Interesse an Tabus

Jeder scheint zu wissen, was das Beste für seine Kinder ist. Deshalb hat SRF diejenigen gefragt, die es betrifft: die jungen Menschen selbst. Drei von ihnen sind Sofia (25), Vera (23) und Laura (22), die zum Jugendnetzwerk von Santé Sexuelle Suisse (Sexuelle Gesundheit Schweiz) gehören. Die drei jungen Frauen wünschen sich weniger Tabus und mehr Einbezug von zum Beispiel queeren Themen in der Sexualkunde.

