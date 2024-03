Die kilometerlangen Osterstaus sind besonders präsent in den Schlagzeilen. Doch auch darüber hinaus staut es sich vielerorts in der Schweiz. So sehr, dass die Staustunden einen neuen Rekord erreicht haben.

Laut den letzten aktuellen Zahlen des Bundesamts für Strassen Astra staute sich der Verkehr im Jahr 2022 während 39'863 Stunden. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einer Zunahme von 22.7 Prozent und sei damit der höchste je gemessene Wert.

Mehr als die Hälfte der Staustunden wurden laut Astra in den Regionen Zürich/Aargau, Basel, Bern/Solothurn, Luzern, Tessin und in der Region Genfersee gemessen.

Die meisten Staustunden seien auf Überlastung der Strassen zurückzuführen. Das Nationalstrassennetz sei vielerorts derart stark belastet, dass bereits kleine Störungen zu längeren Staus führten.