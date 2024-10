Am Samstag, 19. Oktober, ist «dialog» von 9 bis 12 Uhr mit Live-Debatten vor Ort an der Mühlebrücke in Biel. Besuchen Sie uns – für gute Debatten und guten Kaffee.

«dialog» in Biel Box aufklappen Box zuklappen Wann: Samstag, 19. Oktober 2024, 9 bis 12 Uhr

Wo: Marktplatz an der Mühlebrücke

Anfahrt: Bushaltestelle «Biel/Bienne, Altstadt/V. Ville» oder in der Nähe der Mühlebrücke: Parken in Altstadtparking

Erleben Sie «dialog» live: Am Samstag, 19. Oktober, von 9 bis 12 Uhr wird ein Teil des «dialog»-Teams am Markt an der Mühlebrücke in Biel sein. Bei einem Besuch vor Ort erhalten Sie einen Einblick in dieses einzigartige Angebot der SRG und können mit uns über die Plattform reden.

Ebenso haben Sie am Event die Möglichkeit, an mehrsprachigen Live-Debatten teilzunehmen – zu verschiedenen Themen, die Schweizerinnen und Schweizer bewegen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Fragen und Ihre Argumente bei einem Kaffee. Bei Fragen zur Veranstaltung können Sie uns gerne via dialog.contact@srgssr.ch kontaktieren.