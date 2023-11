Das Köpfen von Gänsen, frisierte Töffli oder Absinth: Für manche mögen Schweizer Traditionen bizarr erscheinen. Brauchen gewisse von ihnen ein Update? Beteiligen Sie sich an der Diskussion auf «dialog».

Im Kanton Graubünden durften dieses Jahr zum ersten Mal auch Mädchen am traditionellen Frühlingsfest «Chalandamarz» teilnehmen. Gleich gekleidet wie die Knaben – bis auf die Glocken. Diese waren weiterhin den Knaben vorbehalten. Geschlechterfragen werden in der Schweiz auch bei Studentenverbindungen oder gar beim Kartenspiel Jass diskutiert, bei dem die Forderung nach gendergerechten Kartenmotiven laut wurde.

Wie denken Sie darüber? Wir wollen Ihre Meinung wissen. Deshalb hat das «dialog»-Team für Sie eine Auswahl an Artikeln aus der ganzen Schweiz zusammengestellt und in die vier Landessprachen plus Englisch übersetzt.

Lesen Sie, warum Schweizerinnen und Schweizer ihren Käse so sehr lieben und besuchen Sie die erste Raclette-Weltmeisterschaft. Erfahren Sie, wo die Schweizer Volksmusik in modernen Musikstilen zu finden ist oder begeben Sie sich auf die Spuren von Halloween. Finden Sie heraus, warum sich Tierschützerinnen und Tierschützer dagegen aussprechen, dass bei Schwingfesten ein Stier als Preis übergeben wird, und erleben Sie in Zuoz ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Genderfragen.

Auf der dazugehörigen Debattenplattform können Sie zudem über das Thema diskutieren. Das Ganze wird moderiert und die Kommentare werden in alle Landessprachen sowie ins Englische übersetzt.

Was ist «dialog»?

Das neue redaktionelle Angebot zielt darauf ab, den Dialog zwischen den verschiedenen Regionen des Landes ohne Sprachbarrieren zu fördern. Unter diesem Feedback-Link können Sie uns Ihre Kritik und Anmerkungen mitteilen, damit wir unser Angebot verbessern können.