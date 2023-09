Die Zahl der Asylgesuche nimmt zu. Im August wurden in der Schweiz 3001 Asylgesuche registriert, 47% mehr als im August 2022. Da aufgrund der Pandemie viele auf der Balkanroute gestrandet sind, sieht das Staatssekretariat für Migration nun einen «Nachholeffekt». Neben den Flüchtlingen, die diese Route nehmen, erreichen uns täglich Bilder von Flüchtlingen, die über die zentrale Mittelmeerroute auf Lampedusa ankommen.

Auch generell hat die Zahl der in Europa ankommenden Asylsuchenden in diesem Jahr ein Rekordniveau erreicht und belastet die Aufnahmestrukturen der Länder der Europäischen Union, insbesondere Italiens und Griechenlands. In der Schweiz rechnet der Bund in den kommenden Wochen mit einem Anstieg der Zahlen und sucht deshalb in den Kantonen nach 1800 zusätzlichen Unterbringungsplätzen. In der Zwischenzeit weisen Nichtregierungsorganisationen, die sich für Asylsuchende einsetzen, auf eine gewisse Härte in der Schweiz gegenüber ganz bestimmten Bevölkerungsgruppen hin, z.B. aus Afghanistan.

Vor diesem Hintergrund bietet Ihnen SRF im Rahmen seines Angebots «Dialog» eine Auswahl mehrerer Artikel zu diesem Thema, mit Inhalten aus der ganzen Schweiz, die für Sie in fünf Sprachen übersetzt wurden.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, auf der Online-Debattenplattform in Ihrer Sprache mitzudiskutieren, wie Sie über das Thema denken.

Was ist Dialog?

01:35 Video Was ist «dialog»? Aus SRF News vom 21.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Das neue redaktionelle Angebot zielt darauf ab, den Dialog zwischen den verschiedenen Regionen des Landes ohne Sprachbarrieren zu fördern. Unter diesem Feedback-Link können Sie uns Ihre Kritik und Anmerkungen mitteilen, damit wir unser Angebot verbessern können.