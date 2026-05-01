Fermentierte Lebensmittel liegen in den USA im Trend – auch dank prominenter Fürsprache. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. preist Sauerkraut öffentlich an, was die Nachfrage spürbar antreibt – bis hin zu europäischen Produzenten.

Die Verkäufe von Sauerkraut steigen in den Vereinigten Staaten stark an, seit Robert F. Kennedy Jr, der umstrittene Gesundheitsminister von Donald Trump, die Vorzüge fermentierter Lebensmittel anpreist.

Kennedy sagte jüngst in einem Lifestyle-Podcast, er befolge «eine sehr strenge Diät», die hauptsächlich aus Fleisch und fermentierten Produkten «wie Sauerkraut und Kimchi» bestehe.

Legende: RFK Jr. schwört darauf – und viele andere seither auch: Sauerkraut und Würste, hier in Paris. Reuters/Mal Langsdon

In einem anderen Podcast gab Kennedys Ehefrau zu Protokoll, der Gesundheitsminister nehme sogar sein eigenes Sauerkraut mit ins Restaurant.

Die Auswirkungen dieser medialen Aufmerksamkeit sind offenbar auch schon bei den deutschen Produzenten angekommen. Beim Marktführer Hengstenberg im schwäbischen Esslingen stellt der Geschäftsführer Aymeric de La Fouchardière einen deutlichen Anstieg der Nachfrage fest: «Wir sehen einen starken Anstieg der Nachfrage und der Preise, ohne dass wir den Markt überhaupt ankurbeln müssen», sagt er gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Angesichts des wachsenden Interesses an fermentierten Produkten in den USA, aber auch in Europa, will das Unternehmen jetzt seine Strategie anpassen. Hengstenberg ist unter anderem in die Kimchi-Produktion eingestiegen und überarbeitet seine Verpackungen, um eine jüngere Kundschaft anzusprechen.

Die Präsenz auf dem amerikanischen Markt will Hengstenberg deutlich verstärken. Dieser macht bereits knapp 13 Milliarden Dollar aus und könnte bis 2030 auf 17 Milliarden wachsen.

«Wir haben mit dem Anpflanzen für die Saison begonnen. All unsere Kohlköpfe, weiss oder rot, stammen aus Deutschland. Wir arbeiten derzeit an neuen Konzepten für den Export in die USA», sagt der Geschäftsführer.

Ernährungsspezialisten mahnen jedoch zur Vorsicht: Auch wenn Sauerkraut dank der Fermentation gut für das Mikrobiom sei, sollte es von Anfängern massvoll konsumiert werden.