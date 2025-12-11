Jede fünfte Schweizerin und jeder fünfte Schweizer wohnt in ihrer oder seiner Heimatgemeinde. Das zeigt eine Analyse von RTS. Wo leben die Personen, die den gleichen Heimatort haben wie Sie? Finden Sie es heraus mit unserer interaktiven Karte.

Wo leben Personen mit Ihrem Heimatort? Finden Sie es heraus!

Er wird von Generation zu Generation weitergegeben und kann ein kleines Dorf am anderen Ende des Landes sein: der Heimatort. Manche haben noch nie einen Fuss dorthin gesetzt, obwohl er auf ihren Ausweisdokumenten steht. Andere sind am Ort ihrer Vorfahren geblieben. Und sie sind recht zahlreich.

Die Methode Box aufklappen Box zuklappen In gewissen Kantonen entspricht der Heimatort nicht immer einer Gemeinde. Manchmal kann es sich um ehemalige Gemeinden oder Burgergemeinden handeln. Für die Erstellung der Karten wurden die verschiedenen Heimatorte derselben Gemeinde zusammengefasst. Verschiedene Faktoren wie Heirat, Erwerb der Staatsangehörigkeit, Gemeindefusion usw. können die Heimatorte der Personen beeinflussen. Manche besitzen mehrere. Die hier verwendeten Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) berücksichtigen nur den ersten Heimatort, der den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern bei Geburt oder bei der Einbürgerung weitergegeben wurde. In seltenen Fällen (1676 Personen von mehr als 6,5 Millionen) ist der Heimatort unbekannt. Diese werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt. Ausserdem berücksichtigen die Daten nur die in der Schweiz wohnhaften Bürger und Bürgerinnen, da das BFS über keine entsprechenden Daten fürs Ausland verfügt. Die Daten widerspiegeln die Situation am 31. Dezember 2024.

Knapp 1.35 Millionen Schweizerinnen und Schweizer wohnen in ihrem Heimatort. Das hat das Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) aufgrund von Daten des Bundesamts für Statistik berechnet (ohne Personen im Ausland, siehe Kasten zur Methode). Das entspricht ungefähr einer von fünf Personen in der Schweiz.

Warum haben sich die Bürgerinnen und Bürger einer Region stärker verstreut als die einer anderen? Im 19. Jahrhundert löste die Industrialisierung eine starke Bewegung in Richtung Stadt aus, in die Nähe der Fabriken. Auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur rund um die Städte erhöhte deren Anziehungskraft.

Legende: Das Emmental gehört zu den Regionen der Schweiz, wo verhältnismässig wenige Menschen noch immer an ihrem Heimatort leben. KEYSTONE/Marcel Bieri

Heute leben zum Beispiel gut die Hälfte der Personen mit Heimatort Yverdon-les-Bains oder Bellinzona in genau diesen Orten (56 Prozent respektive 54 Prozent).

Denn trotz aller regionalen Nuancen ergibt sich aus den Daten eine Konstante: Die Schweizerinnen und Schweizer lassen sich in der Regel in geringer Entfernung von ihrem Heimatort nieder und überschreiten nur selten eine Sprachgrenze. Letztlich lebt die grosse Mehrheit in ihrem Heimatkanton oder in einem Nachbarkanton, trotz der Explosion der Mobilität in den letzten Jahrzehnten.

Erläuterungen einer RTS-Journalistin zu den Heimatorten:

Eine Feststellung, die an eine andere Statistik erinnert, jene der Umzüge. Die durchschnittliche Distanz der Wohnsitzwechsel in der Schweiz betrug letztes Jahr nur 13 Kilometer.