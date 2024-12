Der Prototyp des Atomreaktors von Copenhagen Atomics soll bereits Ende 2026 in der Schweiz getestet werden. Das Paul-Scherrer-Institut (PSI) und das dänische Unternehmen planen den Betrieb in der Gemeinde Villigen AG, wie die «Sonntagszeitung» schreibt. Der Betrieb eines solchen Reaktors zu Forschungszwecken ist demnach in Dänemark verboten, in der Schweiz hingegen erlaubt.

Der kleine Reaktor soll ab 2030 seriell hergestellt und in alle Welt verkauft werden. Er könne im Vollbetrieb rund 80'000 Haushalte mit Strom versorgen, hiess es weiter. Der Reaktor nutzt geschmolzenes Salz als Brennstoff und soll besonders sicher sein. Kritiker warnten dennoch vor möglichen Risiken, da es sich um ein experimentelles Projekt handelt.