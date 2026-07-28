In Frankreich haben die schweren Waldbrände eine Debatte über den Mangel an Löschflugzeugen entfacht. Mitverantwortlich ist eine aus Spargründen gestrichene Bestellung neuer Maschinen im Jahr 2024.

Frankreich kämpft weiter gegen die Flammen – doch nicht alle Löschpiloten können helfen. «Ich wäre bereit zu fliegen, aber ich kann nicht, weil mir kein Flugzeug zur Verfügung steht», sagt Pilot Eric Durand gegenüber der Zeitung «Le Monde».

Tatsächlich sind von den zwölf Löschflugzeugen der Produktionslinie Canadair, die Frankreich besitzt, meist nur fünf bis sieben gleichzeitig einsatzbereit.

Auch die acht sogenannten Dash-Löschflugzeuge, auf die Frankreich setzt, stehen nicht alle gleichzeitig zur Verfügung.

Da sie alle seit Beginn des Sommers intensiv genutzt werden, müssen sie regelmässig gewartet und repariert werden.

Legende: Ein Flugzeug der Marke Bombardier wirft Flammschutzmittel auf einen Waldbrand ab, hier bei einem Einsatz im Juli 2022 in der Nähe der Stadt Gignac in Frankreich. EPA / Guillaume Horcajuelo

Zwar hat Frankreich mittlerweile auch einen Airbus A400M zu einem Löschflugzeug umgerüstet. Doch dessen Einsatz wird von Fachpersonen ebenso kritisiert.

Mehrere Pilotinnen und Piloten, die von französischen Medien befragt wurden, halten seinen Einsatz vor allem für eine gelungene PR-Aktion: Sein Auftreten sei spektakulär, doch die Militärstützpunkte, von denen er starte, lägen oft eine Flugstunde oder mehr vom Einsatzort entfernt. Dadurch seien deutlich weniger Einsätze pro Tag möglich.

Die Erneuerung der Flotte verzögert sich

Kritikerinnen und Kritiker werfen dem ehemaligen französischen Premierminister Gabriel Attal vor, 2024 die Bestellung von zwei Canadair-Flugzeugen gestrichen zu haben. Hintergrund war die Kürzung eines Budgets für den Zivilschutz im Zuge der Debatte über das Staatsdefizit.

RTS-Audiobeitrag zum Mangel an Löschflugzeugen in Frankreich:

Attal verteidigt sich mit dem Hinweis, dass stattdessen über ein europäisches Kofinanzierungsprogramm zwei neue Flugzeuge bestellt worden seien. Diese können allerdings frühestens 2028 ausgeliefert werden.

Bereits nach den verheerenden Waldbränden in der Region Arcachon im Jahr 2022 hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprochen, die gesamte Löschflugzeugflotte bis zum Ende seiner Amtszeit zu erneuern. Dieses Ziel wird jedoch bei Weitem nicht erreicht werden.

Produktion nur im Schneckentempo

Dass die neuen Canadair nicht früher geliefert werden können, liegt jedoch weniger an finanziellen als an industriellen Problemen. Obwohl der Bedarf aufgrund der weltweit zunehmenden Waldbrände steigt, wurde die Produktionslinie der Canadair bereits 2015 vom damaligen Hersteller Bombardier eingestellt – mangels ausreichender Bestellungen.

Der Nachfolger De Havilland kündigte 2022 die Entwicklung eines neuen Modells, des DHC-515, an. Die Entwicklung begann 2024, doch bis zur Indienststellung werden noch mehrere Jahre vergehen.

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