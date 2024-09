In der Westschweiz haben die Fälle, in denen Menschen von Hunden gebissen wurden, stark zugenommen. Angesichts dieser Tatsache bieten immer mehr Schulen Präventionskurse an.

Innerhalb von sechs Jahren haben Angriffe von Hunden in der Westschweiz um fast 50 Prozent zugenommen. Allein im vergangenen Jahr verzeichneten die Behörden im Kanton Waadt 627 solcher Angriffe – die Hälfte davon auf Menschen – gegenüber 367 im Jahr 2017.

Angesichts dieses Anstiegs haben Schulen in der Welschschweiz die Anzahl der Workshops PAM (Prévention des Accidents par Morsures, der Prävention von Bissverletzungen) erhöht. Die Präsidentin des PAM-Vaud, Nathalie Althaus, erklärte gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS am Rande eines Präventionskurses in Villars-le-Terroir im Kanton Waadt, dass die Schülerinnen und Schüler lernen sollen, wie sie sich bei einer Begegnung mit einem Hund verhalten sollen, egal ob dieser frei oder an einer Leine ist.

Die Grundregeln Box aufklappen Box zuklappen Die PAM-Kursleiterinnen und -leiter bringen den Kindern zusammen mit ihren Hunden bei, dass sie sich gegenüber einem Hund «wie ein Stein» verhalten sollen. Am Ende dieses Kurses sollten die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, dass sie es vermeiden sollten, Hunde am Kopf zu streicheln, um die Hunde nicht zu überraschen. Auch das Anfassen der Pfoten und des Schwanzes sollte unterlassen werden. Es ist jedoch erlaubt, den Rücken des Hundes zu streicheln. Und: Die Kinder sollen immer den Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin fragen, ob sie das Tier streicheln dürfen.

Hunde besser erziehen

Es gibt mehrere Faktoren, die den aktuellen Anstieg der Bissverletzungen erklären. Die Hundepopulation ist zum einen seit der Covid-Pandemie gewachsen. Die Pandemie spielte laut Kevin Diserens, Tierarzt bei Médi-Vet, auch eine Rolle bei der Erziehung und Sozialisierung dieser Hunde.

Mit «dialog» einen Blick über die Sprachgrenzen werfen Box aufklappen Box zuklappen Dieser Artikel erschien zuerst auf Französisch bei RTS und wurde von der «dialog»-Redaktion übersetzt. Die Originalversion können Sie auf RTS lesen. «dialog» ist das Angebot der SRG, das mit Debatten und dem Austausch von Inhalten Brücken baut zwischen den Sprachregionen in der Schweiz und den Schweizerinnen und Schweizern im Ausland.

Zum anderen kommt hinzu, dass Bisse (seit 2015) sowie illegale Importe von Welpen, welche teils Verhaltensprobleme aufweisen, anzeigepflichtig sind. Hunde sind also nicht aggressiver geworden, aber sie brauchen eine entsprechende Erziehung.