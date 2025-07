Sexueller Missbrauch Zwölf Jahre Haft für Freiburger Naturheiler

Um Missbräuche künftig zu verhindern, schlagen einige Gesundheitsexperten die Einrichtung eines öffentlichen Registers vor, ähnlich dem für Ärzte. In den letzten Jahren hätten sich Missbräuche gehäuft und der Mangel an Kontrolle sei offensichtlich, sagte Pierre-Yves Rodondi, Direktor des Instituts für Hausarztmedizin an der Universität Freiburg und Allgemeinmediziner in Pully, gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Rodondi fordert die Einrichtung eines offiziellen Registers für alternative medizinische Therapien. Denn im Gegensatz zu medizinischen Berufen, für die öffentlich zugängliche Informationen verfügbar seien, «kann die Bevölkerung nicht überprüfen, ob ein Therapeut registriert ist oder nicht». Ein solches Register hätte seiner Meinung nach auch den Vorteil, dass Praktiker im Falle von Verfehlungen daraus entfernt werden könnten.