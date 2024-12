Den Schutzstatus S wurde nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im März 2022 aktiviert. Bis dato mussten die Schutzsuchenden ihren Aufenthaltsort in der Ukraine nachweisen, um den Status S zu erhalten. Im ersten Halbjahr 2024 hatten rund 66'000 Menschen in der Schweiz den Schutzstatus S inne. Alles exklusive Menschen aus der Ukraine. Mit dem entsprechenden Status können Betroffene rasch Aufenthaltsrecht in der Schweiz erlangen und beispielsweise eine Arbeit aufnehmen.