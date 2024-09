Einschätzungen von SRF-Bundeshausredaktor Dominik Meier: «Den ganz grossen Spielraum hatte der Bundesrat nicht. Die Schweiz ist Schengenmitglied. Wenn sie einseitig den Schutz aufheben würde, dann könnten die Menschen weiterziehen in den nächsten Schengenstaat. Beliebt machen würde sich die Schweiz damit nicht. Vor allem aber könnten Ukrainerinnen und Ukrainer dann einfach ein Asylgesuch in der Schweiz stellen und würden dann wahrscheinlich vorläufig aufgenommen, eben weil noch Krieg herrscht in der Ukraine.

Die Chancen aber, dass der Schutzstatus S verschärft wird, stehen gar nicht so schlecht, weil auch die übrigen bürgerlichen Parteien zurzeit ihre Asylpolitik verschärfen. Das hat sich im Juni im Ständerat gezeigt. Dieser hat strengere Regeln beim Status verlangt, und vor allem hat er mit Stimmen auch aus der Mittepartei und der FDP entschieden. Schutz erhalten sollten nur noch Menschen aus den russisch-besetzten Gebieten und aus Regionen mit Kampfhandlungen. Bald wird sich zeigen, ob sich auch der Nationalrat dieser Forderung anschliesst. Die Frage ist nur, wie der Bundesrat das umsetzen würde oder umsetzen könnte.»